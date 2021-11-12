DUDLEY, TENNISHA DANIELLE 11/12/2021
Age: 29 Sex: F Race: B Height: 501 Weight: 125
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET