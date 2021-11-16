ROUNDTREE, ISAIAH TERRELL 11/15/2021
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 160
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $25015.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET