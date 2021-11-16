PHILLIPS, MATTHEW PAUL 11/15/2021

Age: 26 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 170

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

TAMPERING WITH VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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