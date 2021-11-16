PHILLIPS, MATTHEW PAUL 11/15/2021
Age: 26 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 170
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TAMPERING WITH VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET