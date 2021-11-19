YOUNG, TATAYANA ATALYA 11/17/2021
Age: 30 Sex: F Race: B Height: 501 Weight: 200
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Judicial Status: PRET
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