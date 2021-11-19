MORRIS, CAMERON MCKALE 11/18/2021
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED/ NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSS/DISP ALT/FICT REVD DR LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET