BURNEY, EMMANUEL ZEBEDEE 11/18/2021
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 176
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET