BURNEY, EMMANUEL ZEBEDEE 11/18/2021

Age: 31 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 176

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FTA-FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FTA-INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

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