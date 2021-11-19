BREWINGTON, DEVYN JAMAL 11/18/2021
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 220
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Judicial Status: PRET
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FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FTA-SIMPLE POSSESSION UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET