RIDLEY, DONNYSHA VERSHAWN 11/20/2021
Age: 23 Sex: F Race: B Height: 500 Weight: 160
DOMESTIC CRIM TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET