AUSTIN, ALBERENZ ELIJAH 11/21/2021
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 165
FTA - POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $100.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET