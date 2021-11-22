MOORE, CARLTON DERRELL 11/21/2021
Age: 51 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 200
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
Cloudy skies early, followed by partial clearing. Widespread frost likely. Low near 30F. Winds N at 5 to 10 mph..
Cloudy skies early, followed by partial clearing. Widespread frost likely. Low near 30F. Winds N at 5 to 10 mph.
Updated: November 22, 2021 @ 7:20 pm
MOORE, CARLTON DERRELL 11/21/2021
Age: 51 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 200
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET