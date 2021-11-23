MOORE, TRAVON LAMAR 11/22/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONTRIBUTING TO DEL OF JUVENILE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $8000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET