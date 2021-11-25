SPAIN, TYQUAN KRYSTALE JAQUES 11/23/2021

Age: 18 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 120

FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ATT BREAK / ENTER A MOTOR VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET