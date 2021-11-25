SPAIN, TYQUAN KRYSTALE JAQUES 11/23/2021
Age: 18 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 120
FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ATT BREAK / ENTER A MOTOR VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET