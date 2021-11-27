HARRIS, ANTONIO LAMONT 11/25/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 130
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $140000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET