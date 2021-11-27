HARRIS, ANTONIO LAMONT 11/25/2021

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 130

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $140000.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET