COX, TATIYUMMA DIASIA 11/27/2021
Age: 27 Sex: F Race: B Height: 507 Weight: 147
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA-EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET