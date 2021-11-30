EDMONDS, BROKEMA 11/28/2021

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 140

POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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DISCHARGE FIREAMR IN CITY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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DIS WEAP OCC DWELL/MOVING VEH - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: INAC

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FTA-DWLR NOT IMPARED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

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FTA-FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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