LEE, JOE RAY 11/29/2021
Age: 45 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $500000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING IN COCAINE BY POSSESSION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING IN COCAINE BY POSSESSION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING IN COCAINE BY SALE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING IN COCAINE BY SALE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING IN COCAINE BY TRANSPORTATION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING IN COCAINE BY TRANSPORTATION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET