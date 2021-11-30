RUSS, BRITTNEY LEIGH 11/29/2021
Age: 24 Sex: F Race: W Height: 411 Weight: 160
FTA-CHILD NOT IN REAR SEAT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FORGERY OF ENDORSMENT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-FORGERY OF INSTRUMENT - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET