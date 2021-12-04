JERNIGAN, PATSY HARPER 12/02/2021
Age: 69 Sex: F Race: W Height: 503 Weight: 205
FTA-MISDEMANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET