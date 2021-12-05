HINES, DEMETRIUS TYREESE 12/03/2021
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 145
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET