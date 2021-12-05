MURPHY, JEANNIE LYNN 12/03/2021

Age: 39 Sex: F Race: W Height: 504 Weight: 230

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTAPOSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSSESSION SCH 1 CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET