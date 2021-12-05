LASSITER, TASHEBA NICOLE 12/04/2021
Age: 39 Sex: F Race: B Height: 503 Weight: 248
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS W/INT/S/D COCAINE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESSSCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET