SANDERS, EZEKIEL MYIER 12/07/2021

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 220

PROBATION VIOLATION- POSSESS WITS SECHEDULE II - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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