SANDERS, EZEKIEL MYIER 12/07/2021
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 220
PROBATION VIOLATION- POSSESS WITS SECHEDULE II - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET