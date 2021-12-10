WRIGHT, DENZEL LATROY 12/08/2021
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 230
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET