WRIGHT, DENZEL LATROY 12/08/2021

Age: 32 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 230

FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-FAIL TO STOP STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

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