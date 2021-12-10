WATERS, KESEAN TYRELL 12/08/2021
Age: 24 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 200
ATTEMPT BREAKING OR ENTERING INTENT TERRORIZE - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTERFERE ELECT MONITOR DEV - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET