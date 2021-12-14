PARRISHER, JESSIE WILSON 12/13/2021

Age: 31 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 180

FTA-SIMPLE POSS MDPV - MISDEMEANOR Bond: $12000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTAN/VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $45000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS CS PRISION/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET