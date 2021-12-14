DEMAIO, BRITTANEY MARIE NICO 12/13/2021
Age: 31 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 220
PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET