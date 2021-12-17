ROSENBORO, DAQUAN TADON 12/15/2021
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 125
FTA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA BREAK OR ENTER MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA FELONY LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA FELONY LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA FICTITIOUS INFO TO OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA MANDATORY REVIEW - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA MANDATORY REVIEW - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA MANDATORY REVIEW - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET