WRIGHT, LINWOOD EARL 12/16/2021
Age: 39 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 150
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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SELL/DELIVER COCAINE - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: INAC
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SELL/DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET