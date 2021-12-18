SMITH, JAMIE TERRELL 12/16/2021
Age: 43 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 170
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVE/ ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET