SMITH, JAMIE TERRELL 12/16/2021

Age: 43 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 170

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DRIVE/ ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET