STYLES, TRAESHON MAURICE 12/16/2021
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 185
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
REVIEW TO SHOW COMPLIANCE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $15015.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET