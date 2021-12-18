JOYNER, MARQUELLA TARIQ 12/17/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 140
IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RECKLESS DRVG WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET