STATON, ANTHONY JARREZ 12/17/2021
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 150
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MALICIOUS ASSAULT IN SECRET - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONIOUS RESTRAINT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET