STATON, ANTHONY JARREZ 12/17/2021

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 150

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MALICIOUS ASSAULT IN SECRET - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONIOUS RESTRAINT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET