MOORE, KELVIN RAY 12/18/2021

Age: 46 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 230

FTA-DWLR NO IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION COCAINE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS OF CS ON PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET