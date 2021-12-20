MOORE, KELVIN RAY 12/18/2021
Age: 46 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 230
FTA-DWLR NO IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION COCAINE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS OF CS ON PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET