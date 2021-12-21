KING, JACKIE RAY 12/19/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 175
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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