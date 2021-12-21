ATKINSON, QAYSHUN DAY`MONTY CARLO 12/19/2021
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 155
FTA - SHOW CAUSE - MISDEMEANOR Bond: $638.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA- RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET