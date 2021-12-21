CUNNINGHAM, KEITH BRIAN 12/20/2021
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 210
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ASSULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DISCHARGE FIREARM WITHIN CITY LIMITS - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET