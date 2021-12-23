TYSOR-PENDER, VAHTICE AHMAD 12/22/2021
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 604 Weight: 200
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Judicial Status: PRET
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