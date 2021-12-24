BAKER, YOLANDA RENEE 12/22/2021
Age: 47 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 145
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET