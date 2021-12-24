SANTIAGO, JONATHAN RAY 12/23/2021
Age: 30 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 175
DISCHARGE FIREARM WITHIN CITY LIMITS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
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GO ARMED TO TERROR OF PEOPLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET