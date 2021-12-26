HOUSE, MARKEVION JAQUAR 12/24/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 145
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT-REAR SEAT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY POSSESSION OF COCAINE - MISDEMEANOR Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY POSSESSION OF COCAINE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-LARCENY BY ANTI-INVNTRY DEVICE - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-LARCENY BY ANTI-INVNTRY DEVICE - MISDEMEANOR Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-LARCENY BY ANTI-INVNTRY DEVICE - MISDEMEANOR Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-LARCENY BY ANTI-INVNTRY DEVICE - MISDEMEANOR Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY LARCENY - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL LARCENY - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET