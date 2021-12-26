HARRIS, BRITTANY MARIE 12/24/2021
Age: 31 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 290
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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