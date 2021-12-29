PAYTON, DELMOND LAMONT 12/28/2021
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 200
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FTA - NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA - OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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