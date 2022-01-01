HOWARD, REGINALD RANDALL 01/01/2022
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 130
BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ATTEMPTED LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET