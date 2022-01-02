STANLEY, JOSHUA THOMAS 01/01/2022
Age: 20 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 145
POSSESS ALCOHOL BY 19/20 YEARS OF AGE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWI - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVING <21 AFTER CONSUMING ALCOHOL - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET