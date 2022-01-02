STANLEY, JOSHUA THOMAS 01/01/2022

Age: 20 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 145

POSSESS ALCOHOL BY 19/20 YEARS OF AGE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWI - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DRIVING <21 AFTER CONSUMING ALCOHOL - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

Tags