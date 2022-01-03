ADAMS, RAHMEL SINCERE 01/02/2022
Age: 19 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 130
MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET