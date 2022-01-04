HODGES, KENNETH LEE 01/03/2022

Age: 43 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 125

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS-BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN GOODS/PROP-VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY-VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS-SAFECRACKING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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