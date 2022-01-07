WOOTEN, ROMELO LEE 01/04/2022
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 175
ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER - FELONY Bond: $750000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET