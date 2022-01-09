TYSON, KIMBERLY PARKER 01/07/2022
Age: 61 Sex: F Race: W Height: Weight: 0
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT WITH DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
OPEN CONT AFTER CONS ALC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET