RUSHING, JERMAINE 01/07/2022
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 223
FTA FAIL TO DIM HEADLAMPS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA POSSESS MARIJ PARAPHERALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- RESISTING PUBLC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-T- SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET