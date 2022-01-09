GRAY, KRISTY JOHNSON 01/07/2022
Age: 43 Sex: F Race: W Height: 509 Weight: 175
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSS/DISP ALT/FICT/REVD DRLIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET